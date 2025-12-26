年明け1月3日ごろから強い寒気が流れ込むとして、国土交通省などは大雪による「予防的通行止め」を行う場合もあると発表しました。帰省のUターンの時期、車での移動には注意が必要です。来年1月3日ごろからは、日本付近に強い寒気が流れ込み、日本海側などを中心に降雪量がかなり多くなる見通しです。関東地方整備局などは、長野県北部や群馬県北部を中心に大雪になる可能性があるとした上で、普段雪が少ないところでも雪が降った