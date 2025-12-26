オリックスは26日、球団の人事異動を発表した。球団本部特任顧問の横田昭作氏が10月31日付で、管理本部総務部担当部長兼球団本部国際渉外部の中村潤氏が12月31日付で退職。新たに今季限りで現役引退した前巨人の近藤大亮氏が管理本部広報宣伝部広報グループ、前オリックスの佐野皓大氏が球団本部管理部育成グループ2軍サブマネージャーに就任する。