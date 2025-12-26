NHKは26日、大みそか「第76回紅白歌合戦」（後7・20）の曲順を公式サイトで発表し、見どころを紹介した。今年いっぱいでコールドスリープ（活動休止）に入るPerfumeは、後半の白組・久保田利伸の後に歌唱。「PerfumeMedley2025」と称し、「ポリリズム」「巡ループ」を披露する。サイトでは「これまで紅白の舞台で世間に衝撃を与えてきたPerfumeのパフォーマンスには、振付・演出にMIKIKOさんが参加」と紹介。振付師のMIK