「ＢＴＳ横浜開設１８周年記念」（２６日、平和島）新スタンドオープン初日となった２６日は強風による水面状況悪化の影響で、１Ｒから安定板が装着、２Ｒからは２周戦となった。その後も強風は収まらず、水面状況はさらに悪化。９Ｒ以降が中止となった。最終日は予定通り、３１日に行われる。