子どもの後追い期に悩む3児の母が投稿した、ワンオペの1日を映した動画がInstagramで話題です。どこにいても、常にママを追いかける1歳の末っ子ちゃん……！後追い期のあるあるが詰まった動画に、「母人生のなかで、一番のモテ期ですね♡」「毎日ママたちお疲れさま！！」と反響が寄せられました。【動画】1歳末っ子ちゃんの後追い期、これがワンオペの日常です扉の間に顔を押し付けて、ママのそばに行きたくて泣いている