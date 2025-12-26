¥È¥­¤ËÂç»ö¤ÊÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤À¤¬¡Ä´¶Æ°¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Çº£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¿·Ç¯¤Ï1·î5Æü¤«¤éÊüÁ÷ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£Âè14½µ¤Ï¡Ö¥«¥¾¥¯¡¢¥Ê¥ë¡¢¥¤¥¤¥Ç¥¹¥«¡©¡×(1·î5¡Á9Æü)¡£ÆüËÜÂÚºßµ­¼èºà¤Î¤¿¤á¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤È¶Ó¿¥(µÈÂôÎ¼)¤Ï½Ð±À¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ËÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢Âç»ö¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¥È¥­¤Ï¡¢¤½¤ÎÂç»ö¤ÊÏÃ¤ò²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë