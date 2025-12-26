今回は、piccoさんが2025年11月30日に投稿した、中村さんそさんとのコラボレーション曲「グレてるの」を紹介する。自身の音楽を「Hyper kawaii Music」と称し、ボカクラなどのDJイベントにも数多く出演するトラックメイカー／ボカロPのpiccoさんと、可愛い×ポップなサウンドを手がけるシンガーソングライター・中村さんそさん。そんな二人の作風に共通する“可愛い”が引き出されつつも、ところどころに“病み”が顔を出すバ