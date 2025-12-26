広島市は物価高騰対策としてプレミアム付き商品券の発行を含めた補正予算案を発表しました。 来年１月７日に開会の市議会に提出する補正予算案は、一般会計で６９億円あまりです。 このうち国の重点支援地方交付金を活用した１人あたり最大５千円分のプレミアム付き商品券発行事業として、６８億５千万円を盛り込んでいます。 現時点では５千円で７千５００円分の商品券を１人あたり２口まで購入できる仕組みを検討しています。