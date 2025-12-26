脇元華が自身のインスタグラムを更新。今季最終盤、11月の「伊藤園レディス」で、プロ入り8年目にして掴んだ初優勝を、永峰咲希と堀琴音がお祝いしてくれたことを投稿した。【動画】「祝」の焼き印が入った豪華な霜降り肉「先日、咲希ちゃんとこっちゃんがお祝いしてくれました」「沢山、たくさんお祝いしてもらえて幸せです」と嬉しそうに記すと、2人に挟まれてケーキを持つ写真や、「祝」の焼き印が押された大きな霜降り肉のアッ