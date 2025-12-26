漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」を制したお笑いコンビ「たくろう」のきむらバンドが26日、インスタグラムを更新。大みそかのNHK「第76回紅白歌合戦」（31日、後7・20）の出演が決まったことについて、感慨を記した。きむらバンドは「嘘見たいだろ？紅白歌合戦に出場させて頂けるんだぜ？（原文まま）」と驚きと感激を記した。たくろうは演歌歌手・水森かおりとともに「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」