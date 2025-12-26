政府は、一般会計の総額が過去最大の122兆円を超える来年度の予算案を閣議決定しました。国の来年度予算案は、今年度の当初予算を7兆円以上上回るおよそ122兆3100億円で過去最大となります。予算案の規模は過去最大ということですが、財源はどのようにまかなわれるのでしょうか。日本テレビ経済部・財務省担当の児玉夏穂記者が解説します。まず、財源の1つとなる税収ですが、物価高や企業業績が好調であることを背景に、過去最大の