政府はきょう、過去最大となる122.3兆円の来年度予算案を閣議決定しました。片山さつき 財務大臣「財政規律にも配慮して、強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させる予算案とすることができた。我々は極めて常識的な秩序ある、責任ある積極財政論者でやってます」一般会計の総額は今年度を7兆円上回る122兆3092億円で、2年連続過去最大となりました。医療従事者の人件費の増加に対応し、「社会保障費」は39.1兆円まで増加