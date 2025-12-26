日本ハムから西武に移籍し、記者会見でポーズをとる石井＝26日、埼玉県所沢市日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使して西武に移籍した石井一成内野手が26日、埼玉県所沢市の球団事務所で記者会見し「人間的にも野球人としてももっと上を目指していきたい。しっかりと貢献していきたい」と抱負を述べた。3年契約で総額4億円プラス出来高払い。背番号は4に決まった。内野の複数ポジションをこなせる31歳。9年目の今