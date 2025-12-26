駅構内で女性のスカートの中を盗撮したとして、警視庁は26日までに、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、世田谷署の巡査部長飯田聡容疑者（38）を現行犯逮捕した。「魔が差した」と容疑を認めている。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、逮捕容疑は24日午前、東京都世田谷区の三軒茶屋駅構内の階段で、女性のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑い。容疑者は出勤途中だった。付近にいた男性が不