北海道電力は12月22日、三井不動産と、新規メガソーラー開発による再生可能エネルギー導入拡大に向けた「オフサイトフィジカルコーポレートPPA」に関する契約を締結したと発表した。2026年1月1日から、北海道北見市のメガソーラーで発電した電力の供給を開始するという。再生可能エネルギー由来電力の供給先となる三井アウトレットパーク札幌北広島、札幌三井JPビルディング、三井ガーデンホテル札幌(左から)○取り組みの概要今回