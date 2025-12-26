「Vannelli Coffee」は2026年2月1日、世界初となる旗艦店を東京・表参道にオープンする。「Vannelli Coffee(バンネリコーヒー)」は、世界最高峰のバリスタ競技会“ワールドバリスタチャンピオンシップ”のイタリア代表経験のある兄「Giacomo Vannelli」と、最年少でワールドラテアートヨーロッパチャンピオンとなった弟の「Pietro Vannelli」が創設したスペシャルティコーヒーブランド。「Vannelli Coffee」(左)兄Giacomo Vannelli