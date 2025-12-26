【モデルプレス＝2025/12/26】Snow Manの目黒蓮が、12月25日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に渡辺翔太とともに出演。Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2への出演について語った。【写真】スノ目黒蓮が出演する「SHOGUN 将軍」シーズン2ビジュアル◆目黒蓮「SHOGUN 将軍」シーズン2出演へ意気込