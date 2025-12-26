女優の松下奈緒が２６日、大阪市北区のカンテレを訪れ、主演する同局制作のフジテレビ系全国ドラマ「夫に間違いありません」（来年１月５日スタート、月曜・後１０時）をＰＲ。タイトルに引っかけて「面白いに間違いありません」と視聴を呼びかけた。松下の役は、夫の朝比一樹（安田顕）に失踪された妻・聖子。ある日、川の下流で水死体が発見され、所持品から一樹の免許証が発見される。警察に呼び出された聖子は、もはや遺体