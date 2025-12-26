横浜ＦＭは２６日、日産自動車とのトップパートナー契約継続を発表した。公式ＨＰ上に「このたび横浜Ｆ・マリノスは、日産自動車株式会社（所在・神奈川県横浜市）より、明治安田Ｊ１百年構想リーグもトップパートナー（公式ユニホーム胸部）として、引き続きご支援いただくことが決定しましたので、ご報告します」と記した。クラブを通して、日産自動車の社長兼最高経営責任者のイバン・エスピノーサ氏は「明治安田Ｊ１百