「難波宮跡公園『みんなのにわ』プロジェクト」は２６日、難波宮跡公園（北部ブロック）整備運営事業の一環として、大阪市中央区の難波宮跡公園および隣接する商業施設「なノにわ」で、「なノにわ新春祭」を来年１月４日に開催すると発表した。「なノにわ新春祭」は、お正月にゆかりのある、鏡割りや餅つき、獅子舞、書道パフォーマンス、縁日などの企画を通して、さまざまなお正月文化を楽しんでもらうイベント。また、「難波