カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２６日、今年の顔を特集した。大阪・関西万博のミャクミャクは当初の「気持ち悪い」から一転、大人気に。グッズの売れ行きも絶好調でまさに２０２５年の顔となった。コメンテーターの小籔千豊は「太陽の塔みたいにどこかにずっと５０年先もミャクミャクバーンってあるでいいんじゃないですか」とコメント。現在、大阪市役所前に寝そべっているミャクミャ