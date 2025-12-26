乃木坂46の川崎桜（22）が26日までに自身のインスタグラムを更新。クリスマスディズニーショットを投稿した。自身のインスタグラムで「メリークリスマスイブ」とつづった。写真では、リトルグリーンまんを“パクッと”食べるクリスマスディズニーショットを投稿した。ネットでは「川崎桜×クリスマス＝最強」「この彼女感が好きすぎる」「冬×川粼桜は至高の領域」「破壊力抜群！」「可愛すぎる！！！」「最強すぎま