「ドアの向こうに義母がいる」二世帯住宅のホラーすぎる嫌がらせ念願の二世帯住宅⋯幸せな新生活の始まりの、のはずでした。でも、もしその家の内扉の向こうに、常にあなたを監視し、陰湿な嫌がらせを仕掛けてくる義母がいたとしたら…？ 今回ご紹介するのは、読者から「ホラーすぎる」と戦慄の声が上がった、二世帯同居の恐怖を描く超長編連載です。義母のあまりにも常軌を逸した言動に、あなたも背筋が凍るかもしれません。