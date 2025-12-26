スピードスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考会を兼ねた全日本選手権は26日、長野市エムウェーブで行われ、男子500メートルで森重航（オカモトグループ）が34秒36で優勝して代表入りを確実にした。2位の新濱立也（高崎健康福祉大職）も代表が確実。