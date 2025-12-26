サッカー元日本代表のＦＷ三浦知良（５８）が、プロ４０年目のシーズンを終えた。今季は日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）のアトレチコ鈴鹿で、リーグ戦７試合の出場にとどまり、無得点。度重なるけがに苦しみ、原点回帰のオフを過ごしている。今季は開幕前に脚を痛めて出遅れ、リーグ戦にようやく初出場したのが６月半ば。その後もコンディションが上がらずに離脱が長引き、「はっきり言って不安になるような、本当にプレーで