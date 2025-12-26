気象台は、午後4時6分に、なだれ注意報を盛岡市、花巻市、北上市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岩手県・盛岡市、花巻市、北上市、一関市、二戸市、八幡平市などに発表（雪崩注意報） 26日16:06時点岩手県では、風雪に注意してください。内陸、沿岸北部では、大雪や電線等