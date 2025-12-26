寒波の影響で北海道や北陸、山陰などを発着する空の便にも影響が出ています。午後3時時点で日本航空は、新千歳と羽田を結ぶ便など合わせて38便が欠航しおよそ3800人に影響が出るということです。また全日空も午前11時半時点で米子と羽田を結ぶ便など合わせて17便が欠航し、およそ1700人に影響が出るとしています。航空各社は、最新の運航情報を確認するよう呼びかけています。一方、JR各社によりますと各新幹線に影響は出ていない