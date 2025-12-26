元乃木坂46の松村沙友理（33）が、26日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。中国のSNSで、日本のアイドルが動画を無断使用され、「沖縄は中国の領土」などと、実際に発言していない字幕が付けられる被害が発生していることに対し、恐怖をあらわにした。番組では、TikTokで56万人のフォロワーを持つアイドル、「＃ババババンビ」の岸みゆが、昨年12月に投稿したクリスマスの動画を、中国の