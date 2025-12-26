大貫妙子と、小倉博和と佐橋佳幸によるギターデュオ 山弦が、2026年3月よりビルボードライブツアーを開催する。 （関連：シティポップ（再）入門：大貫妙子『SUNSHOWER』時代を経るごとに評価を高めた名盤にして永遠の定番作） 両名は、山弦の楽曲「祇園の恋」に大貫が惚れ込み、新たに歌詞を付け録音、2001年に発表したシングル「あなたを思うと」で初コラボレーション。以降もともにツアー