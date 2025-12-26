ABEMAは、VTuber・葛葉が主催するゲームイベント『KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6』を2026年1月23日18時より全編無料独占生放送し、「ABEMA PPV」で本編のアーカイブ配信やマルチアングルカメラを楽しめるPPV限定配信をすると発表した。 【画像】マルチアングル・グッズ付きチケットが販売中 『KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6』は、VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」