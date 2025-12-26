アイワマーケティングジャパンは12月25日から、「aiwa」ブランドのコンパクトデジタルカメラ「aiwa cam DCB-2」の販売を順次開始している。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格は1万800円。●簡単に自撮りが撮影できる「aiwa cam DCB-2」は、30種類のフィルター機能を備えており、日常をエモーショナルな世界観で彩れるコンパクトデジタルカメラ。本体前面には1.5インチの液晶ディスプレーを搭載し、構図を確認しつつ簡