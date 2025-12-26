平野紫耀（Number_i）が自身のInstagramを更新。アンバサダーを務めるLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のツールボックス・トランクを持ったオフショットを公開した。 【写真】一点物のルイ・ヴィトンを持った平野紫耀／平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太の3ショット 他 ■平野紫耀「「ツアーファイナルに相棒を連れていったよ」 平野は「ツアーファイナルに相棒を連れていったよ テンション上がった！改め