ケイティケイ [東証Ｓ] が12月26日大引け後(15:45)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比45.2％増の1.3億円に拡大し、9-2月期(上期)計画の2.2億円に対する進捗率は61.4％に達し、5年平均の45.6％も上回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.5％→2.2％に改善した。 株探ニュース