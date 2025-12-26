26日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比200円高の5万720円で取引を終えた。出来高は1万5695枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては30.39円安。 株探ニュース