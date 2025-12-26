26日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比3.5ポイント安の3423.5ポイントで取引を終えた。出来高は2万2010枚だった。この日のTOPIXの現物終値3423.06ポイントに対しては0.44ポイント高。 株探ニュース