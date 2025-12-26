26日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比5ポイント安の3万880ポイントで取引を終えた。出来高は2418枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万841.62ポイントに対しては38.38ポイント高。 株探ニュース