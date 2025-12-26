【その他の画像・動画等を元記事で観る】 約14年ぶりに活動を再開し、12月26日の『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』で活動再開発表後初のテレビ出演を行うレミオロメンが、同番組で演奏する「粉雪」の貴重なライブ映像を期間限定で公開することが発表された。 ■『Mステ SUPER LIVE 2025』で「粉雪」をパフォーマンス！ 今回公開されるライブ映像は、活動休止前最後の全国ツアー『10th