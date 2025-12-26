26日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比9ポイント高の677ポイントで取引を終えた。出来高は3601枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値677.73ポイントに対しては0.73ポイント安。 株探ニュース