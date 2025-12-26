26日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比6.5ポイント安の2002ポイントで取引を終えた。出来高は737枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2026.66ポイントに対しては24.66ポイント安。 株探ニュース