北恵 [東証Ｓ] が12月26日大引け後(16:00)に決算を発表。25年11月期の経常利益(非連結)は前の期比17.3％減の9億円になったが、26年11月期は前期比0.4％増の9.1億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の経常利益は前年同期比10.2％減の2.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の1.5％→1.4％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース