冬型の気圧配置や上空の寒気が強まる影響で、北海道内では日本海側を中心に雪や風が強まる見込みです。大雪や吹雪による交通障害に警戒が必要です。（石田記者）「数十分で一気に雪が積もりました。強い風で雪が吹き上げられ視界も悪くなっています」上空に強い寒気が流れ込み冬型の気圧配置となる影響で、道内では日本海側を中心に１２月２７日にかけて大雪や暴風雪の予想となっています。（札幌市民）「バスを待っている間、大変