2025年12月25日、中国メディアの環球時報は、愛知県名古屋市に設置されていた豊臣秀吉の像が破壊され、警察官が関与していた可能性があるという日本メディアの報道を紹介した。環球時報は、複数の日本メディアが25日に報じた内容として、今年8月に名古屋市内の施設に設置されていた豊臣秀吉の座像の頭部がもぎ取られているのが見つかった問題で、愛知県警が現場付近の防犯カメラ映像などを調べたところ、同19日に愛媛県警の男性警