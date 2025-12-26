新疆ウイグル自治区北部のウルムチと、南部の尉犁（ロプノール）を結ぶ烏尉高速道路が12月26日に開通しました。これにより、北部のウルムチから南部の庫爾勒（コルラ）まで車で移動する際の所要時間は、従来の7時間から3時間半へと大幅に短縮されました。烏尉高速道路の全長は324．7キロに及びます。路線はウルムチを起点に、和静県、焉耆ホイ族自治県、コルラ市を経て、ロプノール県に至ります。全線は片道2車線の高速道路規格で