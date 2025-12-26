プロ野球・巨人のファンフェスタが11月23日に行われました。中継では「クイズフェスタ」として各選手にクイズのお題を出してもらい、放送席にいる選手がそれに答えるという形を取りました。オフに結婚を発表するなど、今季、巨人に移籍してきてからも話題に事欠かなかったリチャード選手は「自分がはまっているものはなんでしょう」と放送席にいた戸郷翔征投手に出題しました。戸郷投手は「寝ること！」と答えるも、リチャード選手