女優の天海祐希（58）が26日、都内で主演映画「緊急取調室THEFINAL」（監督常廣丈太）の初日舞台あいさつを行った。テレビ朝日で2014年から4シーズンにわたって放送されたシリーズの最終章。舞台あいさつでは、スタート時からレギュラー出演し、18年に死去した大杉漣さん（享年66）さんに思いを馳せる場面も。鈴木浩介（51）と速水もこみち（41）は大杉さんとの思い出を振り返ると涙を流した。天海は「初日を迎えられた