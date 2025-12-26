文部科学省は26日、全国の公立高で定員に余裕があるのに不合格となる定員内不合格者が延べ1770人に上ったとの2025年度分の調査結果を公表した。沖縄など4県で100人を超す一方、10都道府県はゼロで大きな地域差が浮かんだ。