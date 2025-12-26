ソフトバンクへの入団記者会見をする徐若熙投手＝26日、台北市（共同）【台北共同】台湾プロ野球の味全からプロ野球ソフトバンク入りした徐若熙投手（25）が26日、台北市内で記者会見に臨んだ。背番号18のユニホームを着て笑顔を見せ「先発ローテーション入りを目指す。チームのために全力を尽くしたい」と意気込んだ。ソフトバンクによると3年契約で、金額は明かさなかった。来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）