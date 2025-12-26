格闘技イベント「RIZIN」は26日、都内で会見を行った。「師走の超強者祭り」大みそかにさいたまスーパーアリーナで行われる「師走の超強者祭り」の試合順を発表した。メインはRIZINフェザー級タイトル戦の王者・ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（25＝キルギス共和国）と挑戦者・朝倉未来（33＝JTT）に決まった。セミにはライト級タイトル戦の王者・ホベルト・サトシ・ソウザ（36＝ボンサイ柔術）と挑戦者・イルホム・ノジモフ