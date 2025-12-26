1.安心して過ごせる生活環境 猫がその猫らしく自然体でいられるかどうかは、日頃の生活環境に大きく左右されます。 飼い主さんの惜しみない愛情はもちろん、清潔なトイレやお気に入りの寝床など、猫の身の回りのお世話が整ってこそ、本当の安心感につながります。 こうした環境で暮らす猫はストレスが少なく、表情も優しくおっとりしており、何かに警戒する様子も見られないでしょう。 一方で気をつけたいのが、新入り