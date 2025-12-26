日本保守党の百田尚樹代表(69)が25日深夜に自身のYouTube「百田尚樹チャンネル」を更新し、鼻の手術を受けたことを明かした。「12月25日、クリスマスの夜。鼻の大手術を終えて。有本事務総長、梅原顧問、笠松秘書とともに!」と題して内容などを伝えた。 【写真】両方の鼻の穴にガッツリとガーゼを詰めてマシンガントークを繰り広げた百田尚樹氏 百田氏は両方の鼻の穴にガーゼを詰めた状態でトーク。